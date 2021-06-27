足壇快遞：森巴兵迎厄軍勢輪換

泰亞尼續約阿仙奴5年

阿仙奴昨宣布與24歲蘇格蘭國腳左閘基蘭泰亞尼，續下一紙5年長約，據報周薪增至11萬鎊（約119萬港元）。而巴黎聖日耳門（PSG）昨與基利安麥巴比胞弟、效力該隊青年軍的伊頓麥巴比續約3年。

鯨魚亞冠兩連勝居首

名古屋鯨魚昨於亞冠盃G組榜首戰，以3：0大勝浦項制鐵，兩戰全勝升上榜首，而柔佛DT則以1：0小勝拉查布里，取得這支馬來西亞球隊兩年來亞冠首勝，以較佳得失球壓過同得3分的浦項，升上次席。G組首輪方面，大阪飛腳以2：0輕取淡濱尼流浪，全北汽車則以2：1挫清萊聯，兩軍旗開得勝後分列首、次名。

奧蘭多城反勝邁阿密

奧蘭多城昨憑前葡萄牙隊翼鋒拿尼禁區外遠射建功，2：1反勝有希古恩先開紀錄的國際邁阿密，於美職升上東岸次席。澳職則今午舉行爭標戰，墨爾本城及FC悉尼將演上年決賽翻版。