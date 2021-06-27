法拉19秒之差無緣四度征奧 1萬米未達標 三連霸夢碎

稱前路迷茫 暗示退役

東奧田徑項目後日截止，英國錦標賽為未取得東奧資格的法拉增設1萬米跑邀請賽，但他僅跑出27分47.04秒，未達27分28.00秒的東奧標準。由於此項達標人數滿額，世界田聯不再按排名發放入場券，意味法拉奧運三連霸夢碎。他感謝現場觀眾打氣，但稱：「不知道我能想什麼，或計劃什麼。我已擁有精彩生涯，若無法再和頂尖跑手競爭，為何還要費心？」

法拉2008年首戰奧運，其後兩屆包辦5000及1萬米跑金牌，亦曾六膺世界冠軍；2017年起轉戰馬拉松，2019年底宣布爭取再戰奧運。他本月初於一項達標賽失利，吞下10年來1萬米跑首敗，當時表示今夏再奪奧運金牌後告別田徑場。

IOC或放寬示威禁令

此外，據報國際奧委會（IOC）或放寬東奧示威禁令，准運動員於指定場合及時段進行單膝跪、舉拳頭等行動，但續禁止於頒獎禮作政治宣示；相關決定仍待IOC執行委員會通過。

卡塔爾奧委會昨證實，該國前世界賽400米銅牌得主Abdalelah Haroun，在多哈遇車禍身亡，終年24歲。據報他傷癒不久，爭取達標出戰東奧。