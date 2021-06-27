意甲雙鋒領銜比葡戰 再與C朗較量 盧卡古自媲頂尖射手

C朗暫以5個入球獨佔歐國盃神射手榜首，領先盧卡古等5將兩球；「歐洲紅魔」比利時隊在B組3戰全勝以首名晉級，明晨對上F組只獲最佳第3名的葡軍。盧卡古所言，似乎在歐國盃也用得着，惟F組屬死亡之組，反觀比軍在B組面對丹麥隊及芬蘭隊，亦要力戰至末段才制敵，證明小組排名未必能反映兩軍實力差距。

馬天尼斯：已捱過傷兵難關

比軍主帥馬天尼斯認為，戰績還要考慮傷兵因素：「賽事開鑼時，還未有韋素、夏薩特和迪布尼，現已捱過這難關。這是比利時足球特別的一代，而盧卡古轉戰意甲的決定相當成熟，我認為他在生涯巔峰。」盧卡古則自比其他當代中鋒：「別人過去總說羅拔利雲度夫斯基及賓施馬是世界級，我只是好前鋒，但我想自己已進化到頂尖行列。」

對比軍守將維頓漢來說，是役亦意義非凡，事關其國家隊首戰及百戰，對手正是葡軍。他亦已轉戰葡超一季，稱對葡軍了解比隊友更深入，又分享家庭趣聞：「子女在葡萄牙讀書，也支持葡軍。我解釋為何爸爸想打敗葡萄牙隊，他們似乎不是很理解。」

辛捷士勢續當奇兵

此外，穩定性料為兩軍過去3仗最大分野。葡軍首戰苦戰贏匈牙利隊，之後被德國隊打爆防線，最後一仗收起般奴費南迪斯，改由連拿度辛捷士擔正，反而和法國隊互有攻守，整體發揮更佳，賽後主帥費蘭度山度士亦點名盛讚辛捷士。事實上，這名23歲中場在上屆歐國盃一鳴驚人，並贏得金童獎，但之後際遇平平，前年加盟里爾才復勇。

包連夏或取代摩天奴擔正

葡媒昨亦預料，辛捷士是役有望與祖奧包連夏在中場擔大旗，對此他表示：「用身位踢球是我的武器。受坊間讚賞當然好，但不是媒體決定我們怎樣踢，而是教練。」惟來到淘汰賽，兩小將若齊擔正，經驗老將摩天奴勢被犧牲，「試當真」或需勇氣。