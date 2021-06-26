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2021年6月26日星期六
反傳統彈性高 意軍展現冠軍相 16強追擊奧地利 不擅陣地戰成晉級隱憂
鬥丹麥爭晉級 威爾斯毋懼與世界為敵
喜見港超隊亞冠非陪跑 丹恩奴域冀再建功獨佔入球王
伍健康寶駒選足總董事落敗 貝鈞奇否認黨派鬥爭
巴西主帥批評美洲盃 遭罰款禁上訴
熱刺斟新帥屢碰壁 賴恩美臣候命領軍
東奧外隊首確診染變種 烏干達添一成員中招 乘巴士抵大阪隔離捱批
22歲洪詠甄首戰奧運 借《幽靈公主》自勉
CP3復出助攻破千 難阻太陽敗陣
體壇快訊：吳安儀冠軍聯賽鬥火箭
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【明報專訊】（請看附圖）
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反傳統彈性高 意軍展現冠軍相 16強追擊奧地利 不擅陣地戰成晉級隱憂
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