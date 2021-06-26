東奧外隊首確診染變種 烏干達添一成員中招 乘巴士抵大阪隔離捱批

一行9人烏干達代表團上周六抵達日本，備戰下月23日揭幕的東京奧運，但其中一人在機場確診新冠病毒，前晚再確認添一人染疫。丸川珠代昨在記者會證實，首名確診者驗出Delta變種病毒，但未透露是運動員抑或教練，正檢查第2名確診者是否帶有變種病毒，她亦表示會與相關部門研究下一步行動。烏干達代表團成員赴日前完成接種疫苗，出發前病毒檢測亦呈陰性。與確診者同行的其他烏干達隊成員，當天已乘巴士進入泉佐野市酒店隔離。

同行者恐播毒 大阪府知事促汲教訓

大阪府知事吉村洋文稱，染疫者未有與外界接觸，其餘烏干達隊成員及同行3名日本政府人員，均被列為密切接觸者送往隔離。他又稱距離東奧開幕不足一個月，各部門要從今次事件汲取教訓，例如安排染疫人士的同行者在機場檢疫。最先在印度發現的Delta變異病毒株傳染力強，經濟再生大臣西村康稔指出，近期新增個案有3%屬Delta變種，促請各個部門加強防疫措施。

橋本聖子不排除東奧改閉門

橋本聖子昨日在記者會被追問疫情影響，再強調閉門一直是東奧的選項之一。東京都周日宣布解除緊急事態，她當天公布場館觀眾上限1萬人及入座率不高於五成。惟近日當地疫情反彈，昨日新增562宗確診個案，法新社引述日本疫情應對專家組數據，上周確診數字較前期上升11%。而共同社報道，國際奧委會主席巴赫或會提早3天，改於7月9日抵埗日本，隔離後再視察籌備進程。

另外，宮內廳長官西村泰彥前天表示，天皇德仁擔憂東奧會令國內疫情反彈，但首相菅義偉回應稱，這只是西村的個人看法，但未確認日皇會否出席下月23日的東奧開幕禮。