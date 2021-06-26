喜見港超隊亞冠非陪跑 丹恩奴域冀再建功獨佔入球王

220體育會vs.東方龍獅/理文vs.臺南市FC now633台 下午16：00/晚上20：00直播

傑志是役雨戰控球率僅27%，但6次射門就斬獲兩個入球，包括丹恩奴域尾段把握反擊機會熨射埋齋。這名39歲黑山籍中鋒獲選為賽事最佳球員，賽後讚隊友站穩陣腳後踢得聰明：「賽前很多人視傑志為局外人，但賽果證明香港足球的水平比大家想像中高。」

朱志光：論晉級言之尚早

丹恩奴域現與已退役的韓國名將李同國，同以37球並列亞冠入球最多球員，他自信入球陸續有來：「我有信心能夠繼續入球，這是我的職責。」傑志主帥朱志光重申，離晉級目標仍言之尚早：「比賽初段兩次大意幾乎失球，反令球隊防守更集中。賽果確是令人高興，但只是第一步，尚有5場比賽。」傑志明晚次輪將對首戰皆勝的日職球隊大阪櫻花。

理文亞協爭連勝 東方誓開齋

另邊廂，亞協盃J組今在香港舉行次輪，理文周三在首仗擊敗東方龍獅後，今晚8時在將軍澳運動場迎戰首輪亦勝的臺南市FC，理文若再取3分很大機會晉級。東方下午4時於香港大球場對蒙古代表220體育會。