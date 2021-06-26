反傳統彈性高 意軍展現冠軍相 16強追擊奧地利 不擅陣地戰成晉級隱憂

於分組賽清風送爽的意軍，有可能甫踏入淘汰賽即遭滑鐵盧嗎？倘若按特質把奧地利視為瑞士二隊，而正牌十字軍正好吞住三蛋敗走羅馬，答案便不言而喻，不必過慮重蹈13年前荷蘭的覆轍。羅馬並非一日建成，意軍的重建亦在上屆世盃外圍賽飲恨之先已展開，反傳統側重個人技巧育成的眾多小將，經過歐洲青少年級別國際賽的連番佳績歷練後，相繼擢升大國腳接班，有趣地構成不太意式的風格，反而更像高普的利物浦。

陣式機動 左閘如自由人

文仙尼的執教一以貫之，陣式彈性較高（不一定屬褒獎啊），如今意軍游走於無球階段四三三與控球階段三二四一之間。重點為左閘儼如自由人，頻繁化身左翼之餘，偶爾更會移入中路甚或偏右幫手串連；這又是建基於中前場的整體機動配合意識，有隊友拉空位就有人走入空位及傳到空位，知易行難的指令總能掌握適當時機執行，不需倚賴超級球星保至尊。

葡軍防守欠紀律

法國屈機不再

不過凡事有辣有唔辣。暫時一直踢順境波，固可大聲講句兄弟齊上齊落，惟萬一落入逆境，沒有主心骨孭飛勢必吃虧。同時，隊形彈性意味着防務幾乎全盤押注在高位壓迫，不會特別習慣陣地戰龜縮打反擊，相反還得格外提防敵方高速突襲。展望下一圈，葡萄牙丟掉了防守紀律及中場圍搓悶死狗的能耐，相信難敵比利時，而歐洲紅魔也不擅長應付高強度逼搶，令意軍猶有勝算。可是再下一圈呢？

觀乎有機會碰上的強手，腳風回順的西班牙稍優於克羅地亞，就算計埋格仔軍，連同法國，三隊的抗壓能力均達中至上級。尤其法軍借力打力，普巴長傳予麥巴比狂爆，差不多食硬意國老鬼中堅。高盧雄雞罩門始終乃普巴身後channel空位，需要守備力較佳的工兵串演翼鋒輔助填窿。隨着馬度迪引退，究竟調位、變陣抑或大打開放足球，迪甘斯依舊費煞思量。儘管目前平衡尚可，卻比不上世盃時的屈機狀態。

三獅爭冠取決修夫基膽量

上線講完，下線太弱冇乜好講。荷蘭所受考驗比意軍更小，後防失去VVD（華基爾雲迪積克）令攻守兩端皆受損，入四強也乏絕對把握。英軍上仗解鎖兩閘，並改用四二三一，略有進步，乃好現象，面對德國的低效高位防線更食正條水；接着能否斬殺四平八穩的私家雞瑞典，視乎修夫基膽量。然後回應文首，雖然今屆由多國聯辦，但四強及決賽落戶溫布萊，英倫勉強屬半個東道，去到終極戰才功虧一簣，更合某類球迷喜好吧。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高