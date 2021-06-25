傑志兩蛋贈泰港響頭炮 丹恩奴域平李同國入球紀錄 港球會亞冠作客首勝

近兩季港超盟主傑志繼2018年後再戰亞冠分組賽，要在16日內踢6仗，首戰在武里南體育場「作客」有半個主場之利的泰港，正選陣容踢4-5-1陣式，兩名港腳安永佳及羅梓駿支援應屆香港足球先生丹恩奴域攻堅，隊長黃洋復任正選，與前西甲兵巴爾拿鎮守中場。泰港盡派4名外援，包括西班牙籍鋒將沙治奧蘇亞雷斯、韓籍35歲中場高瑟基及馬達加斯加國腳約翰巴治奧。

雨戰下力保不失 羅拔圖補射開紀錄

丹恩奴域「埋齋」 傑志亞冠隊史第2勝

賽事於大雨中閉門舉行，現場消息稱期間多次閃電，泰超雖然早於3月底已完季，但泰港昨仗迅即適應雨戰主動搶攻，傑志開賽7分鐘兩度幾乎失守，先是門將保羅在門前橫傳被地面雨水減弱力度，被約翰巴治奧截得皮球撞射但中楣，然後泰港在7分鐘一次直射罰球再中楣。

丹恩奴域直至22分鐘終為傑志取得首個攻門，接應傳中頭槌迎頂，但被對方門將接實。傑志受地面濕滑影響，中後場較多傳球失誤，不時禁區附近犯規輸罰球，及後踏穩陣腳於36分鐘帶來驚喜，一次右路博得罰球由中場基爾頓傳中，中堅艾里奧搶點成功飛身迎頂中柱彈出，另一入籍守將羅拔圖即以左腳掃把腳補射，為「藍鳥」先開紀錄，攻入季中加盟後第2個入球，上半場控球率僅33%仍領先1：0。

換邊後雨勢減弱，落後的泰港續搶攻，53分鐘一次攻勢險令傑志門將保羅甩手，1分鐘後的角球攻勢頭槌亦僅高出。傑志續穩守突擊，基爾頓亦曾走上禁區頂射門但高出。藍鳥及後換入港足右閘唐建文加強防守，更於78分鐘反擊再下一城，由基爾頓再交傳中助攻，造就丹恩奴域撞射得手，鎖定2：0勝局。這名39歲黑山籍中鋒以37球追平韓國名將李同國的亞冠入球王紀錄，傑志亦取得隊史亞冠第2場勝仗及亞冠作客首勝。

櫻花輕取廣州隊U22 下周日鬥傑志

同組另一場，日職球隊大阪櫻花強陣出擊，22次射門有6次中龍，終憑上下半場兩次角球頭槌破網，以2：0輕取派U22青年軍出戰的中超球隊廣州隊，以較少黃牌數目壓過傑志居首。次輪下周日舉行，傑志將鬥大阪櫻花。