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2021年6月25日星期五
葡德和波晉級路難行 C朗平紀錄16強鬥比軍 路維征三獅料遭強攻
狂牛出線鬥克國 布斯基斯復出膺最佳
UEFA稱政治中立禁彩虹燈 球迷球會抗議
球證間接「助攻」 巴西反勝哥國首名闖8強
日皇關注東奧或致疫情反彈 「聆聽到民眾擔憂」
CP3勢復出領太陽追擊快艇 鷹隊東決先擒鹿
曼聯加碼斥7.9億斟辛祖勢成事 傳簽5年長約
電視精選
傑志兩蛋贈泰港響頭炮 丹恩奴域平李同國入球紀錄 港球會亞冠作客首勝
比國單車隊經理性騷擾被禁賽
體壇快訊：歐洲足協取消作客入球優惠制
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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葡德和波晉級路難行 C朗平紀錄16強鬥比軍 路維征三獅料遭強攻
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