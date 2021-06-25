葡德和波晉級路難行 C朗平紀錄16強鬥比軍 路維征三獅料遭強攻

德國隊遭被視為此組實力最弱的匈牙利兩度領前，卻憑前鋒夏維斯及後備上陣的中場哥列斯卡，在66和84分鐘頭頂腳踢扳平，賽後3戰得4分，與對賽較差的葡萄牙隊同分，同落後首名出線的法國隊1分。16強悉數出爐，F組次名出線的德國隊，下周二作客D組「一哥」英格蘭隊。路維說：「對方佔主場之利，在球迷面前不會泊大巴，定會進攻。己隊必須減少對匈牙利隊時的錯誤。表現絕對要比此役好。」

紐亞甘美治毋懼作客溫布萊

德軍隊長紐亞的態度卻與路維大相逕庭：「與匈牙利隊交手令人緊張，但對陣英格蘭隊是不同的。我們正爭取能走得更遠，溫布萊適合我們。」右翼衛甘美治亦說：「差不多再沒有更美好的比賽了。」哥列斯卡更在社交網Twitter稱：「來自溫布萊的呼喚……毫無疑問，我們充滿信心。」兩軍歷來交鋒36次，德國雖錄得13勝16負7和處下風，但在1996年歐國盃4強作客激戰120分鐘各一言和後，在互射12碼險勝6：5，「三獅」當時射失「突然死亡」極刑的，正是現任主帥修夫基。而一名天空體育記者昨確診，與拍攝隊伍須離開英軍基地；三獅日前有芝維爾及美臣蒙特因屬密切接觸者被隔離。

C朗起孖暫列神射手

葡萄牙隊則有C朗在31和60分鐘藉12碼梅開二度，抵消法國隊箭頭賓施馬於45及47分鐘的入球。法國隊下周一在中立場對陣A組第3名的瑞士隊，葡軍則需在下周日，挑戰在B組3戰全勝的世界一哥比利時隊。C朗至今上陣178次入109球，追平伊朗名宿戴伊的國際賽入球紀錄，若下仗再破門，便可獨佔鰲頭成為「入球王」。他亦以5球領前射手榜，是個人在國際大賽入球最多的一次。惟他昨仗慶祝入球時，有球迷向他投擲樽裝可樂，幸未被擊中。這名球星早前在記招拿走贊助商汽水，換上清水呼籲球迷多喝水。