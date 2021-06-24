艾頓0.7秒「拆屋」 領太陽1分險勝快艇

場數領先2：0 CP3料下仗復出

活塞奪選秀狀元籤 米度頓路夫征奧

太陽昨仗續有主將「CP3」基斯保羅因防疫原因缺陣，但頂替他擔正的控衛卡馬隆柏尼成為奇兵，全場24投12中，取下個人生涯新高的29分兼交出9次助攻，而上仗獨取40分的戴雲布克卡被快艇的比維利嚴守下僅得20分，並曾在第3節被對方以頭撞擊而「爆鼻」，一度需離場治理。

雙方拉鋸至末段，快艇雖由保羅佐治連取7分，率軍反超1分，惟他其後關鍵時刻兩罰不中，太陽之後雖有波吉斯射失3分，但在僅餘0.9秒下獲界外球，艾頓藉布克卡的單擋殺入籃底，接應哥達的界外傳球以「拆你屋」形式入樽得手，過程僅用0.2秒進攻時間，而快艇在沒暫停可用下，未能在僅餘0.7秒製造有效進攻，太陽終以1分險勝續有利安納因傷避戰的快艇，場數拉開2：0。雙方明早續戰，據報已拒征奧的CP3，有望復出為太陽候命。

另外，NBA昨完成新季選秀會球隊排名抽籤，底特律活塞取得狀元籤，侯斯頓火箭及克里夫蘭騎士則分別獲榜眼及探花籤。至於洛杉磯湖人控衛卡盧素，因非法藏有大麻及相關用具，昨在得州機場被捕。

據美媒ESPN消息指，NBA球星米度頓、路夫及賀利地均落實將為美國男籃出戰下月展開的東京奧運。