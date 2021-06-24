傑志再征亞冠誓尋突破 朱志光放眼出線 J組首擊鬥泰港爭拔頭籌

廣州隊vs.大阪櫻花 / 傑志vs.泰港

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今屆亞冠東亞區有3組在泰國閉門上演，包括傑志的J組，將要16日內踢6仗，首戰於今晚10時在武里南體育場「作客」近3季泰超季軍泰港。

16日踢6仗 首兩場不輪換

黃洋籲穩守 信丹恩奴域破關

傑志事隔3年再戰亞冠，21人大軍有7名當屆成員，包括隊長黃洋、丹尼、艾里奧及鄭展龍等。傑志該屆6場分組賽1勝5負，朱志光期望今屆表現再進一步：「有機會的話就要爭出線，今屆分組賽每仗相隔時間短，首兩場我不會保留，較後賽事才考慮輪換。」他補充，雖當地日間天氣炎熱，但夜間溫差大，賽事晚上舉行不會有太大影響，但需留意泰超隊行軍速度：「泰超球員擅利用邊線空位突破，雖泰超已完季數月，但球員踢法是不會改變。」

同組對手還有中超的廣州隊及日職的大阪櫻花，黃洋強調傑志首要是做好防守：「我們有神射手丹恩奴域在陣，先做好防守，就一定有入球機會。」7名傑志港將本月初代表港足赴巴林出戰3場世界盃外圍賽，黃洋認為這3仗對提升狀態及適應比賽節奏有很大幫助。

兩名「藍鳥」年輕港腳將首戰亞冠，前鋒安永佳稱急不及待落場測試實力：「傑志在亞冠是被看低一隊，沒什麼可輸，我們會盡力爭取好成績返港。」18歲的陳晉一盼汲取3場世盃外經驗，提升在亞冠表現：「球隊也想證明今次在亞冠不只是參賽，而是有力競爭。」

同組櫻花鬥廣州隊U22

泰港首戰亞冠分組賽，主力西班牙籍中場沙治奧蘇亞雷斯，有兩季成球隊神射手，加上韓籍前鋒高瑟基及馬達加斯加國腳約翰巴治奧，攻力不容忽視。同組另一場，大阪櫻花今晚6時鬥大軍全屬U22青年軍的廣州隊。

記者：余瑋