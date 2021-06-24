英軍創入球最少紀錄出線 史達寧3仗包辦兩入球 16強溫布萊擺陣爭勝

賽前篤定出線的英格蘭隊，再憑史達寧一箭定江山，主場以1：0輕取捷克隊，以7分在D組首名出線，但3場共入兩球，成歷屆憑最少入球搶得小組首名的球隊。英軍將留守溫布萊迎接16強大戰，對手今晨出爐，被問及勢遇法國隊、德國隊或葡萄牙隊時，眾將士氣高昂，曼城的英軍翼鋒史達寧表示：「面對最強對手，從而挑戰自己，正是比賽意義所在。」首於大賽獲正選，即膺MOTM的翼鋒布卡約沙卡稱：「我們遇上任何球隊都有十足信心，尤其在溫布萊球迷面前。」這名效力阿仙奴的19歲新星，獲主帥修夫基盛讚表現令人極為深刻。

稱挑戰強敵是「比賽意義所在」

克軍挫蘇奪次名 捷克第3出線

英軍分組賽3仗均保持清白身，此前唯一一次在大賽決賽周分組賽不失球，正是1966年世界盃歷史性封王一屆。昨傷癒復出擔正的中堅主將哈利馬古尼稱，3仗零失球反映根基穩固，但強調表現未臻完美，提醒隊友為晉級繼續努力。

同組另一場生死戰，由克羅地亞隊以3：1擊敗蘇格蘭隊，壓過同分的捷克隊鎖定次席。是役射入世界波的球星莫迪歷，以35歲286日成「格仔兵」於歐國盃的最年長入球者，該國最年輕入球紀錄，亦是由他在2008年一屆以22歲273日創下。而捷克隊吞敗後跌落第3位，3輪得4分，但在A、B組次名皆得3分下，仍以4組最佳第3名之一資格出線。至於以1分墊底的蘇格蘭隊則無緣創歷史，11次出戰國際大賽均於分組賽止步。

盧克迪莊傷退 橙軍餘24將征戰

此外，荷蘭足總證實射手盧克迪莊在操練中受傷，膝部重創，緣盡今屆餘下賽事。「橙軍」在C組3戰全勝強勢晉16強，但現階段不能再補選，連同早前因傷退隊的中場雲迪碧克，球隊只餘24名球員繼續作戰。