孫楊未棄泳手生涯 冀征巴黎奧運

CAS報告稱減刑因WADA新例 英蛙王認同判決保障公正性

孫楊的停賽期由去年國際體育仲裁法庭（CAS）判決日（2月28日）起計，到2024年5月底才完期，令他理論上仍可趕及出戰巴黎奧運。中國體育傳媒人楊旺引述對方的短訊稱：「我最近自己狀態特別好，自己很有信心。我想我會熬到巴黎。」孫楊在判決後續保持練習，並向澎湃新聞表示：「我一定會加油、堅持。」

現年29歲的孫楊在2018年一次季外突擊藥檢，被指控暴力對待檢查人員及破壞藥檢樣本，被判禁賽8年，最終在CAS專家小組有偏見嫌疑下，獲瑞士聯邦法院發還CAS，以新小組重審。今次判決報告解釋，由於以新版世界反禁藥組織（WADA）守則制訂判罰，重犯的最高處分不再是初犯的雙倍，小組成員可按錯誤程度判決，終處以今次兩項違規的初犯最高刑罰4年，另加初犯的禁賽期。因此2014年曾被控服用禁藥，禁賽3個月的孫楊，最終判罰是4年3個月。

孫楊判刑出爐後，WADA發聲明指裁決證明上訴論點正確，國際泳聯初審裁決不一致。英國蛙王兼兩項世界紀錄保持者比迪（Adam Peaty），則認為保障了奧運與游泳項目的公正性，但認為孫楊的行徑應判以終身停賽。

（奧運）