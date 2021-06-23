體育

今日賽程：

【明報專訊】瑞典vs.波蘭、西班牙vs.斯洛伐克*（明晨00：00）

德國vs.匈牙利、葡萄牙vs.法國*（明晨03：00）

now617/619台直播、*now616/618台直播

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