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2021年6月23日星期三
東奧倒數1月 港將的第一次...
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李嘉文黃金寶場外新角色 續撐港隊後輩
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荷蘭全勝闖16強 韋拿杜姆起孖寫歷史
0分變出線 丹麥挫俄軍再寫童話
今日賽程：
今日賽程：
【明報專訊】瑞典vs.波蘭、西班牙vs.斯洛伐克*（明晨00：00）
德國vs.匈牙利、葡萄牙vs.法國*（明晨03：00）
now617/619台直播、*now616/618台直播
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