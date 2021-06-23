葡法決賽翻版爭出線 C朗鬥麥巴比復仇 般費或礙衛冕軍命運

葡萄牙隊上仗對德國隊憑C朗建功先開紀錄，惟以2：4敗陣，今輪賽前與德國隊同得3分，因對賽成績不及對手屈居第3。葡軍上屆決賽挫法國隊封王，但C朗因傷退下火線留憾。相隔5年，這名36歲射手再以最佳狀態示人，首兩仗獨取3球。法國隊射手基沙文稱，C朗是啟發所有球員的榜樣：「他已36歲，仍取得如此成就是非同凡響，是所有人的榜樣，他與美斯是絕無僅有的。」

摩連奴斥般費隱形 德國迎匈牙利 梅拿或缺陣

C朗毫無疑問仍處最佳狀態，但生死戰前難以掃除球隊無緣直接出線的陰霾。他將第3次與麥巴比交手，此前兩次在歐洲國家聯賽交鋒未能取勝。一眾隊友亦被批表現不濟，包括上仗對德國隊任正選的防守中場威廉卡維奴，以及曼聯中場般奴費南迪斯。來季執教羅馬的摩連奴，賽前批後者猶如「隱形」：「比賽需要11人，前兩仗他在球場上，但就像沒有上陣。他具有天賦，我希望對法國隊時，他能證明實力。」

法國隊明晨只要擊敗葡軍便可首名出線，射手奧士文尼迪比利證實需養傷3周，缺席餘下賽事。中場保羅普巴賽前據報與曼聯商討續約5年，周薪將達40萬鎊（約430萬港元），勢成英超最高薪中場。法國《隊報》預測，主帥迪甘斯將收起部分主力，盧卡斯靴南迪斯及拉比奧特等料任正選。

同處F組的德國隊將迎匈牙利隊，只要取勝便穩入16強，惟主力湯馬士梅拿恐因傷無緣上陣。而英格蘭隊或在16強鬥F組球隊，但因上仗對手蘇格蘭隊中場比利基莫亞確診，令曾接觸對方的芝維爾及美臣蒙特需隔離，料未能趕及在16強復出。E組同日亦演最後一輪，西班牙隊將對斯洛伐克隊，榜首的瑞典隊則與波蘭隊交鋒，倘雙雙取勝便可攜手出線。

歐洲足協則落實，下月初在溫布萊球場上演的兩場4強及決賽，入座上限為75%，意味屆時將有近6萬人觀戰。