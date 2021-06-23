東方理文亞協首擊主場交鋒

東方龍獅vs.理文 now633台 晚上20：00直播

東方今晚8時在香港大球場首仗，面對港超老對手理文，職球員於上周六進駐指定酒店隔離，在「隔離泡泡」只能訓練及比賽時離開房間。據指職球員每日到球場前須檢測，進出酒店時每部升降機只可容納1人。多名球員連日在社交網表達不滿，如檢疫輪候時間過長及旅遊巴遲到等。

防疫安排惹不滿 陳曉明:最快適應是贏家

東方球員林恩許昨在賽前記者會被問及安排時，承認並不理想：「事實就是這樣，情况很艱難，但我們只能繼續盡職業球員責任。」東方有3名主力離隊，加上費蘭度等6將因傷缺陣，僅20人殘陣應戰。盧比度代李志堅任主帥後首領軍，稱會讓年青球員汲取難得的大賽經驗。

理文主帥陳曉明表示，會以4強甚至決賽為目標：「適者生存，哪隊能讓球員最快適應防疫限制，便會成為贏家，希望能獲勝有個好開始。」隊長列斯奧認為賽程一周三戰，球員需集中不容犯錯。

至於J組頭場，臺南市FC今午4時在將軍澳運動場對蒙古代表220體育會，兩隊均首戰亞洲賽，昨先後在比賽場地操練。票價劃一50元，入場安排與今屆港超相若，同開放75%觀眾席。