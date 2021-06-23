未婚夫越洋開解 李海恩走出低谷圓夢

曾炒車陷低谷 偕李慧詩征奧爭牌

年半未返蘇格蘭 愧疚犧牲天倫樂

疫情殺到香港之前，李海恩早已歷盡生死。2018年出征德國，她在鑊場高速炒車，頭部落地重創送院，幸留醫深切治療部3天後情况好轉，奇蹟康復更能重拾單車，在翌年的世界盃香港站，再展無畏精神摘得凱林賽（又稱競輪賽）銅牌。

東奧7月23日開幕前的兩天，正是李海恩的31歲生日，從當初變賣私家車，換取旅費隻身來港，到今天圓夢踩入東奧，她自覺往日傷痛不算什麼，最大犧牲倒是失去與家人相處光陰：「一年半沒有回家，難免想念未婚夫與愛犬。近一年疫情之下沒比賽，我也曾經感到低落，是家人告訴我，東奧必能舉行，我才堅定地練下去。」

即將首征奧運的她上周在港完成模擬賽，笑言在5天魔鬼賽程多次崩潰，卻又捱過來體會最高舞台的迷人之處。東奧場地單車賽8月展開，她期望付出換得收穫：「訓練時挑戰最高難度，對正式比賽總會有幫助，完成後回想其實很享受過程，希望屆時在日本能夠有收穫。」