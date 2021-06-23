東奧倒數1月 港將的第一次...

男飛魚第一人 何甄陶傳承杜敬謙遺願

自幼在美國成長，港將何甄陶於2017年，回港尋根續追奧運夢，步伐與同期回流的杜敬謙倒模一樣。隊友在兩年前猝逝，24歲的他周日再破香港紀錄，一舉成為首名A標入奧的男泳手，表示東京之旅除為突破自己，更重要是繼承亡友遺願，在泳池線道燃亮他人。

回流4年首闖奧運 A標創歷史

倒數一月改善細節 求再破紀錄

杜敬謙於2017年從澳洲返港，游出多項短池香港紀錄，被視為打破港泳壇陰盛陽衰局面的希望，然而他兩年前在美國一次訓練後猝逝。泳壇哀思未泯，另一港產飛魚何甄陶猶如繼承者般冒起，於2019年打破杜敬謙留下的50米自由泳港績，周日將紀錄推前至21.97秒，達到A標寫男將歷史。距離東奧揭幕只有一個月，他難免憶起亡友：「他是那種很務實的泳手，影響很多人，能夠延續他的傳奇，是我的榮幸。我是第一個A標男將，但不會是最後一個，希望可以鼓勵其他泳手敢於追夢。」

何甄陶原本港美兩邊走兼顧博士學位，但近一年因疫情滯港，不忘越洋感激摯親支持：「家人在電話中的每句支持說話，令我在疫下閉關不孤單。」他本周續戰本地分齡賽，盼把握未來一個月改善細節，在東奧再衝香港紀錄。

（東京奧運 - 倒數1個月）