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2021年6月22日星期二
卡尼誓出線反駁批評 三獅迎捷克求勝免後顧 捷比亞力撐隊長
意軍三戰全勝不失球首名出線 國際賽30仗不敗平隊史
夏薩特嘆傷後大不如前 淘汰賽冀拾佳態
東奧最後探戈 陳晞文衝牌後成婚
東奧限1萬人入座 疫情反彈或改閉門
智利隊兩將違防疫規例 各罰23萬
「綠葉革命」阻太陽黑馬路 利安納勢復出掌艇 CP3歸期添變數
鷹隊搶七挫76人 相隔6年闖東決
伍健康寶駒選足總董事 否認舊酒新瓶促改革
傑志大軍抵泰 檢測後開操
體壇快訊：拉姆染疫康復即奪大滿貫
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【明報專訊】（請看附圖）
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