東奧最後探戈 陳晞文衝牌後成婚

【明報專訊】有別往屆提早3個月出發備戰奧運，香港滑浪風帆隊因疫情仍留港，但總教練陳敬然昨領軍會見傳媒，表示藉科研預測風向與水流，7月征途猶如主場，自信鄭俊樑與陳晞文有力衝牌。10月成婚的陳晞文表示會專注奧運最後探戈，之後再思考前路。而泳隊昨日再傳喜訊，18歲小將方胤在選拔賽膺亞洲第一，成為首名征奧的公開水域男將。
科研模擬地勢風向添勝算
同樣第二度征奧的鄭俊樑及陳晞文，原定提早出發賽場江之島，最終因疫情留港，但總教練陳敬然稱，香港科技大學協助模擬地勢與風向，加上氣候相近，猶如坐享主場之利：「我們近年多次到江之島比賽，加上科技協助得出賽場數據，亦不像往屆有時差，算是較不慣濕熱天氣的歐洲強手佔優。兩名港將屆時若發揮水準，可望衝擊獎牌。」30歲的陳晞文戰畢東奧將埋首籌備婚禮，她稱：「10月便是婚禮，多得未婚夫幫忙籌備，自己可專心備戰。RS：X板在東奧後沒落，我之後會休息一個月，考慮轉型教練。」
18歲方胤首公開水域男將入奧
而繼何甄陶前天成為首名達A標的男飛魚後，長途泳的方胤昨在葡萄牙出戰東奧10公里公開水域選拔賽，在55人中以2小時03分11.70秒獲26名，力壓中華台北隊及泰國隊代表，以亞洲第一身分入奧。港隊在2012年倫敦奧運有鄧穎欣出征，如今方胤成為男隊第一人。七人欖球女隊則在終極外圍賽最後一擊不敵法國隊，未能首度躋身奧運。