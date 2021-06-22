東奧最後探戈 陳晞文衝牌後成婚

科研模擬地勢風向添勝算

同樣第二度征奧的鄭俊樑及陳晞文，原定提早出發賽場江之島，最終因疫情留港，但總教練陳敬然稱，香港科技大學協助模擬地勢與風向，加上氣候相近，猶如坐享主場之利：「我們近年多次到江之島比賽，加上科技協助得出賽場數據，亦不像往屆有時差，算是較不慣濕熱天氣的歐洲強手佔優。兩名港將屆時若發揮水準，可望衝擊獎牌。」30歲的陳晞文戰畢東奧將埋首籌備婚禮，她稱：「10月便是婚禮，多得未婚夫幫忙籌備，自己可專心備戰。RS：X板在東奧後沒落，我之後會休息一個月，考慮轉型教練。」

18歲方胤首公開水域男將入奧

而繼何甄陶前天成為首名達A標的男飛魚後，長途泳的方胤昨在葡萄牙出戰東奧10公里公開水域選拔賽，在55人中以2小時03分11.70秒獲26名，力壓中華台北隊及泰國隊代表，以亞洲第一身分入奧。港隊在2012年倫敦奧運有鄧穎欣出征，如今方胤成為男隊第一人。七人欖球女隊則在終極外圍賽最後一擊不敵法國隊，未能首度躋身奧運。