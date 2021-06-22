意軍三戰全勝不失球首名出線 國際賽30仗不敗平隊史

賽前已鎖定16強席位的意軍，主場迎戰威爾斯隊收起部分主力，傷癒的馬高華拉堤首次擔正，後防亦有巴斯東尼取代受傷的基亞連尼正選。意軍憑比辛拿在39分鐘一箭定江山，以1：0小勝有後衛艾芬安柏度領紅被逐的客隊。

繼2000年歐國盃後，意軍再次在分組賽3戰全勝首名出線，不失1球晉級亦創歐國盃先河。文仙尼自2018年10月友賽與烏克蘭隊賽和1：1，至今已連續30場國際賽不敗，追平已故名帥普素在上世紀30年代創下的隊史。意軍同時在國際賽十一連勝兼未曾失守，距最長不失球隊史只差1場。

文帥換門將 冀每人可上陣

文仙尼在完場前換走門將基安盧基當拿隆馬，由34歲老將沙華托尼施利古入替，成為熱話。球員生涯入選意大利隊1990年世界盃大軍、卻未曾上陣的文仙尼或許感同身受，稱此舉是希望每人都可亮相：「每個球員都值得上陣，即使今場正選陣容有8人不同，但表現令人鼓舞。」意大利隊今屆26人大軍，僅餘效力拿玻里的門將阿歷斯美列特未曾上陣。

瑞士挫土軍 出線未絕望

威爾斯隊雖落敗，仍力壓瑞士隊以小組次名晉級。後者同日憑中場梳頓沙基利梅開二度，在阿塞拜疆中立場以3：1挫有艾芬卡域斯攻入球隊今屆唯一入球的土耳其隊，仍有望以4隊最佳小組第3名身分出線。