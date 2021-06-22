卡尼誓出線反駁批評 三獅迎捷克求勝免後顧 捷比亞力撐隊長

英格蘭隊及捷克隊同是兩戰得4分，領前明晨同時交手的克羅地亞隊和蘇格蘭隊3分，英捷之戰若和波，便可攜手出線16強，但假如蘇格蘭隊在生死戰挫「格仔兵」，而捷克隊又在溫布萊球場凱旋，英軍便會跌落第3，有機會出局，又或仍可以4支成績最好的小組第3名球隊資格晉級。

悶和蘇格蘭被批踢法保守

英軍上仗劣勢下逼和蘇格蘭隊0：0後，前帥麥卡倫抨擊「三獅」驚輸導致踢法保守，名宿加利尼維利也斥弱點是欠體能，蘇格蘭隊名宿桑拿士則稱，連續兩仗被換走的前鋒哈利卡尼疲憊不堪，還有評論建議應改由基亞利殊和鋒將拉舒福特攻堅，以及試用未獲派上陣的翼鋒查頓辛祖，惟修夫基有別於以往做法，早於前日已一錘定音，宣布續由卡尼掛帥攻捷克隊。他說：「只要看看卡尼的入球紀錄，便會知道他就是我們最重要的球員。他不僅建功，而且在比賽中的各方面都很重要。」

捷克英超幫勢成攔路虎

右閘捷比亞認同道：「他是隊長和領袖，我們需為他製造埋門機會，協助他開齋。」卡尼說：「球隊沒可能每場都有完美表現，現在需保持冷靜和耐性。隊內沒有恐慌氣氛。」首仗為英軍射入唯一入球的史達寧則說：「我覺得人們對球隊的表現是反應過敏，我們並無壓力。有時聽得太多外間的噪音，便會影響你。現在最重要的是做好備戰工作。」

捷克隊的危險人物是已入3球的柏德列舒希克；隊友守將華迪美高法爾及中場湯馬士蘇錫克，則因效力韋斯咸而熟識英軍踢法。將有機會與球會隊友迪格蘭賴斯交手的蘇錫克說：「這是很有趣的，但90分鐘將無友誼可言。」此外，蘇格蘭隊昨證實中場比利基莫亞確診，他即使出線16強亦無法趕及復出。

■今日賽程：蘇格蘭vs.克羅地亞（明晨03：00） now617/619台直播

英格蘭vs.捷克（明晨03：00） now616/618台直播