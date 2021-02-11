超人杜蘭特憾負贏掌聲 7仗299分鐘寫歷史 籃網出局敗在後備兵

籃網先後有艾榮及夏登受傷，後者是役「紮住上」取準三雙，但手感未回復，令杜蘭特（KD）得分任務更吃重。後者全場打足53分鐘，錄得36投17中，取得季後賽第7戰歷來最高的48分，令兩隊打成109平手。然而，KD在加時6射全炒，最後數秒被糾纏下跳投「Air Ball」，最終籃網以111：115飲恨。

杜蘭特於前季總決賽急於復出，重創阿基里斯腱，缺陣1年時被金州勇士交易至籃網，今季亦斷續受感染新冠病毒及傷患影響，但季後賽重拾昔日得分王水準，場均貢獻34.3分，對公鹿7戰共上陣299分鐘，亦創季後賽單圈紀錄。

KD踩界無緣絕殺

KD特別提到第4節未能絕殺，數厘米成為勝負分野：「我的大笨腳踩到界了，看大銀幕重播才知距離絕殺有多近。幸運之神今次不在我們這邊，只能下次再努力。」其美國鞋碼18號（33.5cm長）大腳板，亦成為網民賽後討論焦點。教練拿殊則認為傷兵影響球隊備戰：「我們無法應付浪接浪的障礙，但球員已付出所有。」美媒《Fadeaway World》近日列出當今十強，KD憑亮眼數據壓過勒邦占士，冠絕群雄，雖然他最終出局，但賽後大方盛讚公鹿：「他們有相當大機會贏得總冠軍，今日的報道應是關於他們，這7場打得怎樣，全季表現如何好。」

公鹿字母哥獨取40分

籃網今季重金招攬夏登，一直倚重「三巨頭」，缺乏值得信任的後備得分點成被淘汰主因之一，後備的謝夫格連及沙馬特此仗合共上陣20分鐘，都未曾起手及得分。雖然公鹿主將「字母哥」安迪度高安普及米度頓同樣力戰逾50分鐘，但柏干拿夫頓後備上陣23分鐘射入3記3分球，亦令PJ德加、「字母哥」等可輪流防守杜蘭特，消耗其體力。

基斯保羅染疫復出無期

公鹿的東決對手將是今早另一場搶七戰的勝方，由費城76人對亞特蘭大鷹隊爭出線。西決首戰今晨上演，鳳凰城太陽主將基斯保羅（CP3）因感染新冠病毒續缺陣，洛杉磯快艇的利安納則預料在第2或3戰復出。

（NBA消息）