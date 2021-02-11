何甄陶50自A標入奧 寫港男泳將歷史 何南慧達B標接力「齊腳」 何詩蓓改寫100自香港紀錄

回流4年 為奧運暫停博士學位

24歲的何甄陶昨於香港體育學院閉門作戰，在長池游泳計時賽數小時內，以22.03秒及21.97秒兩破男子50米自由泳港績，更突破22.01秒的A標，首闖奧運，成為香港游泳史上首名以A標直入奧運的男將。何甄陶在美國出生及成長，父母為香港人，自2017年開始為港隊出戰，為爭入東奧暫停工程學博士學位。

女將何南慧亦在200米自由泳游出2分00.43秒，達到東奧B標。她於2019年世界賽有份摘下此項入場券，但國際泳聯規定接力隊成員最少需達B標；港隊有何詩蓓及歐鎧淳已達東奧A標，鄭莉梅亦達200米自由泳B標，意味港隊終有4人達出賽門檻。手握3項個人賽資格的何詩蓓，昨亦將100米自由泳香港紀錄改寫為52.92秒，只慢亞洲紀錄0.13秒。林昭光亦以53.63秒破男子100米蝶泳香港紀錄。

香港七人欖球隊同日在摩納哥出戰終極外圍賽，男隊於分組壓軸一輪不敵法國隊，次名晉級4強後以5：28不敵愛爾蘭隊，無緣奪冠出線。女子組有兩隊可出線，港隊挾分組賽2勝1負過關，淘汰賽首圈挫阿根廷隊，今晨再贏即出線東奧。

烏干達選手確診 東奧外隊首例

而烏干達隊上周因爆疫退出七欖終極外圍賽，昨日其餘代表團成員抵達東京備戰時，有一名運動員確診，成東奧外隊首例，同行8人亦被隔離。烏干達代表團出發前已接種阿斯利康新冠疫苗，亦已獲陰性檢測證明。東奧下月23日開幕，共同社引述政府消息稱，組委研究准許兩萬人參與開幕禮，當中1萬人屬觀眾，為新國立競技場的一半入座率。