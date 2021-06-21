曾遭C朗漠視 高辛斯挫葡軍雪恥 長短腳踢出彩虹 為德國獻傳射反勝

志願當警察 轉戰意甲重生

26歲的魯賓高辛斯一鳴驚人，但其職業球員成長之路異於一般德籍球星。他兒時欲效法祖父「當差」，但因被發現長短腳而放棄，於是轉向職業球員之路發展，於3間德國球會接受青訓後，因曾當球員的父親有荷蘭國籍，於是在2012年毅然退出德國足球體系，加入荷甲球會維迪斯的青年軍，及後轉會荷華高斯，再在2017年投阿特蘭大，在名帥加斯柏連尼指導下獲益良多，現能司職左閘、左翼衛或防守中場。

F組3軍最後一輪爭出線

在意甲發展愜意的他曾遇尷尬事，去年自揭一次聯賽對陣祖雲達斯後，要求與敵鋒C朗交換球衣遭拒絕：「他甚至不屑望我一眼，只說『不！』我當刻徹底地感到羞愧。」他昨協助德國隊勇挫葡萄牙隊，獲選為此仗最有價值球員，相信已吐氣揚眉。他疑因鼠蹊受傷，於60分鐘換出，聽到球迷呼喊其名字，令他感慨不已：「這次我沒向他索取球衣，只想享受勝利。這感覺不太真實，今晚夫復何求？」德、葡兩軍同得3分，前者以較佳對賽排次席，落後榜首法國隊1分。德國隊下個對手匈牙利隊，則以1分包尾。

高辛斯去年9月才獲德國隊教練路維首次起用，後者對愛將的表現毫不驚訝：「他比賽時頭腦很清醒，性格就像他在球場上般，非常嚴格、直接和投入；場外則思想開放，溝通積極，和所有隊友關係很好。」

回說德、葡之戰，葡軍隊長C朗於15分鐘首次射破敵軍大門，但高辛斯在35分鐘左路傳中，令魯賓戴亞斯擺烏龍，其後防拍檔拉菲爾古里路4分鐘後又當「烏龍王」。高辛斯再於51和60分鐘助攻前鋒夏維斯，以及接應甘美治傳中勁頂得手，助德國隊以4：2挫葡軍。

衛冕葡軍破天荒單場失4球

葡萄牙隊另一入球亦與C朗有關，他在67分鐘助攻迪亞高祖達，但難阻單場失4球的命運，成為首支衛冕隊錄得這項恥辱紀錄。德國隊則自2006年世界盃以來，連續5次國際大賽交手連捷，夏維斯也以22歲零8日，成為隊史和今屆歐國盃最年輕入球者。

■今日賽程：烏克蘭vs.奧地利、荷蘭vs.北馬其頓*（明晨00：00） 芬蘭vs.比利時*、丹麥vs.俄羅斯（明晨03：00） now617/619台直播、*now616/618台直播