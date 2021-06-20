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2021年6月20日星期日
法國僅和匈牙利 爭冠響警號 英格蘭悶和蘇格蘭D組居次 被指走線避F組法葡德
意威爭A組首名 華拉堤傷癒候命
艾歷臣成功植入心臟起搏器 前日出院返家休養
美斯獻助攻 阿根廷除烏響勝鼓
利安納「替工」發威 率快艇淘汰爵士 隊史首闖西決
韋少F1法國站壓黑帝排頭位
體壇快訊：36歲洛捷迪緣盡東奧
丹恩奴域膺港足先生 征亞冠前奪3獎 稱「下年再見」勢留傑志
李慧詩迎男將模擬東奧 蝦碌中求進 東京征途目標兩牌
射擊男將陳浩輝為港添東奧資格
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【明報專訊】（請看附圖）
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