李慧詩迎男將模擬東奧 蝦碌中求進 東京征途目標兩牌

偕李海恩下月底出發

港隊昨在香港單車館公布東奧出征名單，除了「雙李」出戰爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽），亦落實梁寶儀、楊倩玉及逄瑤入選女子麥迪遜及全能賽，其中一人任後備；男子公路賽由擅長爬山路段的蔡曉鋒出戰。有別於北上備戰多月的隊友，李慧詩與李海恩上周二起出戰奧運模擬賽，總教練沈金康安排男車手戴耳機，按指示予她們不同考驗，李慧詩說：「用盡100％去鬥，首兩天辛苦得失眠，過去沒遇到的蝦碌場面都遇到了，亦因而知道密集比賽之間，如何加快恢復是需要改善之處。」

34歲的李慧詩曾表示於東奧後淡出，但昨稱難預視2024年會否續戰巴黎奧運，只肯定地說今屆信心最強：「能參賽已是神蹟，雖然歐洲續有比賽，但對手踩出的時間與我預期相若，缺少比賽對我來說問題不大，加上不用參戰團體賽，體力佔優，會以兩面獎牌為目標。」「雙李」於7月27日出發伊豆，備戰8月3日展開的場地賽。沈金康表示後勤人員不會因疫情縮減人手，並稱李慧詩在模擬賽展示出高狀態，為歷屆以來最成熟。