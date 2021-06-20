丹恩奴域膺港足先生 征亞冠前奪3獎 稱「下年再見」勢留傑志

頒獎禮連續兩屆網上公布結果，但今屆回復頒發所有獎項。曾征戰韓職的丹恩奴域加盟傑志3個月，上陣14場入17球領軍衛冕，以77.34%得票率當選香港足球先生，得獎感言疑暗示下季留隊：「這是完美的一季，我從沒想過能夠短期內贏得這些殊榮，感謝傑志所有幫助我的人和球迷，下年再見。」他向本報稱，為傑志蟬聯港超後，自覺值得成為港足先生：「傑志是今季最佳港超球隊，全隊球員都值得贏取今季所有個人獎項。」

傑志掃9獎 朱志光三奪最佳教練

曼聯青訓史葛首獲獎 盼續留港超

由球迷及球員選出的最受球迷歡迎球星及球員之星，分別落在他的39歲隊友丹尼及愉園中場查理史葛手中。傑志橫掃9個獎項，包括4人入選最佳11人，朱志光三膺最佳教練，22歲中場何振廷與天水圍飛馬港腳孫銘謙，當選最佳青年球員。最佳11人有兩名華將，分別為第9次入選的東方龍獅門將葉鴻輝，以及理文中場顏樂楓。

傑志今早出發泰國備戰亞冠，東方及理文球員則進入酒店隔離，備戰周三展開的亞協盃，昨只有入選最佳陣容的辛祖和查理史葛，以及贏得最佳撲救的晉峰門將林駿杰現身領獎。

23歲英籍中場史葛出身曼聯青訓，但3年前起只效力低組別聯賽，做過地盤工，更曾染酒癮，去夏加盟愉園。他首戰港超連奪兩獎，自言是10歲以來首獲個人殊榮，承認因曼聯青訓身分背負壓力，但盼自身經歷勉勵他人：「只要肯努力，隧道盡頭終有曙光。」愉園續戰港超成疑，史葛稱去向未定，但已適應香港生活，盼可多踢一季。而辛祖早前與東方約滿後，稱獲印度及印尼球會招手，但因女兒剛出生，未定去向。

另外，東方昨公布20人亞協名單，入籍兵費蘭度及3名外援等6人因傷缺陣，僅註冊3名外援殘陣出擊，分別為艾華頓、小將王力威及原為亞援的林恩許。