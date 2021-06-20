體壇快訊：36歲洛捷迪緣盡東奧

伊巴謙唞8周 季初避戰

意甲亞軍AC米蘭昨公布，星將射手伊巴謙莫域剛完成膝部手術，需要8周養傷，意味這名39歲老將無緣新季首數周賽事。他早前因傷退出瑞典隊的歐洲國家盃大軍，意媒估計他需4周復康才能回復跑步等訓練。

日職復戰 小白領神戶險勝

日職因世界盃亞洲區外圍賽休戰3周，「小白」恩尼斯達昨隨神戶勝利船重返聯賽，作客福岡黃蜂雖一度被扳平，但他在80分鐘射入12碼奠定2：1勝局。而FC橫濱末段有老將中村俊輔入替，但這支主隊早段被FC東京的艾達頓杜斯山度士破門，以0：1敗陣。

梅利皇后盃16強止步

英籍前世界一哥梅利昨於皇后會盃網球錦標賽，以兩盤3：6敗予25歲意籍新星貝列天尼，自3月傷癒以來首戰男單，只能在16強止步，無緣與同胞伊雲斯「內訌」。他盼把握最後10天改善走動，月底以外卡球手身分轉戰溫布頓錦標賽。