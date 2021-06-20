法國僅和匈牙利 爭冠響警號 英格蘭悶和蘇格蘭D組居次 被指走線避F組法葡德

基沙文為法軍保1分

連續50場出賽寫歷史

對比首仗對德國隊，「高盧雄雞」昨僅在左後防改用盧卡斯迪治尼。鋒將基沙文連續50場出賽，續刷新國家隊紀錄。被視為F組弱旅的匈牙利隊，早段更有射手兼隊長施沙拉爾傷出，但主守至完半場前反擊。左翼衛費奧拿與隊友撞牆後壓入禁區，終結法軍527分鐘不失球走勢。主隊在6.1萬名主場球迷前領先半場，但眾後衛66分鐘未能頂走對方長傳，由基利安麥巴比控定，輾轉遭基沙文扳平，兩隊終各得1分。

法國隊今屆歐國盃陣容與3年前世界盃相若，但門將及前鋒位置已開始要尋覓接班人選。30歲的基沙文賽前接受法國《費加羅報》訪問，透露計劃3年後為國主場征戰奧運後，淡出歐洲球壇：「我與巴塞隆拿於2024年6月完約，會是理想的時間去美國。喜歡NBA和當地的文化，而且也不擔心在法國、西班牙一樣，常被追隨行蹤。」法國隊下場與葡萄牙隊爭小組首名，以便16強對上其中一支小組最佳第3名，相反落入次名的話要對D組榜首球隊。

D組的形勢同樣非常微妙，事關該組次名球隊，淘汰賽首戰或只是鬥瑞典隊、斯洛伐克隊或今屆攻力大減的西班牙隊，英格蘭隊昨仗便有走線嫌疑。同組的捷克隊及克羅地亞隊打和後，英軍昨有史東斯早段頭槌中柱，與「鄰居」蘇格蘭隊合演近115次交手僅第4場0：0，賽後續列次席，下場鬥榜首的捷克隊只要不勝，即可避過F組的法、葡或德國隊。惟射手哈利卡尼的狀態堪憂，事關他連續兩場射門零中龍，74分鐘被換走前僅觸球19次，寫下個人在國際賽上陣多於45分鐘賽事的最差數據。

主帥修夫基默認卡尼表現欠活力：「我感到需要更多走動，拉舒福特能提供那種活力，決策是基於現場表現。」擔任球評的名宿堅尼等懷疑，卡尼因為分心離開熱刺的轉會事宜，影響比賽表現。

蘇軍隊長羅拔臣:誓取克軍出線

另一邊廂，蘇格蘭隊昨有後衛基蘭泰亞尼傷癒，他盛傳與阿仙奴續約5年，此仗配合當選全場最佳的中場比利基摩亞復任正選。隊長安德魯羅拔臣盛讚球隊發揮足以贏波，揚言下仗乘勇擊敗克羅地亞隊，首闖16強創歷史。若蘇軍或「格仔軍」下仗全取3分，而英軍同日賽和捷克隊，兩隊需爭取以最佳第3名出線，但亦有機會乘英、捷其中一方失分而搶得次名出線。