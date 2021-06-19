父親節征亞冠 黑山暖爸為家奮戰

文：余瑋

圖：馮凱鍵

39歲初登港超 冷面射手靠淡定

丹恩奴域在亞洲頂級聯賽打滾15載，累積接近200個韓職入球，今年以39歲高齡登陸港超，半季僅花3個月上陣14場攻入17球，是傑志蟬聯港超關鍵。「黑山伊巴」在塞爾維亞首都貝爾格萊德成長，身高約1.9米的他透露少年時較矮和瘦，或是靠打籃球發育成長，「但始終更喜歡足球，喜歡追逐皮球的感覺」，亦認為冷靜就是入球關鍵。

稱冷靜有利入球 籲隊友當雙槍將

他在11、12歲開始接受足球訓練：「一開始教練已說我踢得很好，在每級別青年梯隊總是當射手，青年時喜歡球星是阿仙奴射手亨利。」然而面對職業足球競爭激烈，丹恩初出道徘徊塞爾維亞次級和頂級聯賽，直至2007年往韓國落班，才展開職業生涯重要一章。

對於入球心得，丹恩奴域表示，球員技術和體能都可改進，唯獨射手觸覺只得「有和沒有」：「這也解釋為何射手一直是全球最高身價的球員，我也不知道為何這樣射門，這難以用物理或學術角度解釋，我只是憑當時感覺，只有一樣能夠建議，機會來到時，don't panic（不要驚恐）。一個攻門短至半秒、長至5秒就完，驚恐就不能看準皮球或門將狀况。」

丹恩舉例在韓職，從未試過一仗有多於5次機會：「韓職球員防守強橫，我需要時刻跑動走位，等待入球機會，最後入到多少球？有時1球、有時3球。」他深明射手壓力，「射手為入球而生，能夠入球就是最好，未能入球就是最差」，故他常建議隊友要做「雙槍將」：「很多時對手已掌握你的射門習慣，比賽時，皮球或正落在非慣用腳。」

丹恩奴域下月底滿40歲，他說仍感覺良好和享受比賽，未有掛靴想法：「只要還有人需要，認為我可幫助球隊，我就會繼續踢波。」他說當有一日未能跟上比賽節奏、膝頭和背部開始多痛楚，導致錯過不少賽事時，便會結束逾20年球員生涯。至於退役後規劃，他自覺不是教練材料，惟對發掘明日之星眼光不錯，或會從球探方向發展。

盼兒子享受生活 承父業「言之尚早」

丹恩奴域在港超兩度連中三元，將紀念皮球分別送給8歲兒子Balsa，以及隊友丹尼的3歲幼子。雖然其家人本月初回鄉，明日父親節他亦要隨傑志到泰國備戰亞冠盃，但這個「好爸爸」稱，雖然兒子有踢波天賦，但現階段只想他做個「普通孩子」，享受生活。

努力當好爸爸 為備戰難盡本分

若續約或安排子女來港就讀

丹恩奴域與太太Miroslava育有兩名子女，分別是11歲長女Petra及8歲幼子Balsa。爸爸加盟傑志3個月期間，Balsa幾乎每周都與丹尼的長子隨傑志U9梯隊訓練，丹恩說教練安排愛兒踢前鋒，具入球渴望有點其影子，但強調兒子是否做職業球員言之尚早：「我在11、12歲才開始足球生涯，不想向他施加太多壓力，現在讓他在球場、到泳池、玩電子遊戲，盡情享受生活。小朋友每天有不同想法，如果他將來想踢職業足球，我才會為他安排。」至於女兒，丹恩笑言她只學跳舞和聽音樂，對足球不感興趣。

丹恩表示正努力成為「好爸爸」，承認成為職業球員後，有時為備戰而未盡本分，因而感懊悔：「現在得到的生活都是因為足球，所以我不會回望。我一直努力給子女最好，賞罰分明，但不會強加瘋狂要求，只想他們做個普通孩子，待人友善、聽父母的話，就已經足夠。」

來港近4個月，丹恩專注融入球隊和比賽，未有太多時間安頓生活，但除了對住所較細略有微言，其餘方面均滿意。至於將來的事，他說取決在球隊狀况：「如果我能夠留港更長時間（續留傑志），肯定會安排子女在香港入讀國際學校。我不能只留港4、5個月就要子女轉校，之前他們要透過視像上課，但孩子需要恆常校園生活，認識新朋友和有課外活動。」

（港超專訪）