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2021年6月19日星期六
德國迎葡軍爭響勝鼓 路維：前線添活力關鍵 C朗般費當攔路虎
比荷連勝提前闖16強 艾歷臣恐無緣再踢意甲
瑞典開齋 布斯基斯康復返狂牛
議員憂港將征東奧政治表態 楊德強稱須簽文件
尼馬建功巴西大捷 比利期待破隊史入球紀錄
大坂直美棄溫網戰東奧 堤安姆專注大滿貫拒赴日參賽
體壇快訊：足總續約港足主帥欠共識
電視精選
父親節征亞冠 黑山暖爸為家奮戰
隨傑志出發泰國 挑戰亞冠入球王
曾破三獅大門 盼同鄉後輩接棒
倡港超引入VAR 場地需灑水降溫
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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