議員憂港將征東奧政治表態 楊德強稱須簽文件

梁志祥稱港隊2019年手勢「反政府」

立法會議員何君堯昨在民政事務委員會問到，港府會否要求運動員出發東奧前簽署承諾書，以防他們於賽場表達政治理念；民建聯的梁志祥提及有女子花劍港隊成員於2019年出賽期間，曾做出「反政府手勢」，對此表示關注。

民政事務局體育專員楊德強回應，港將出賽前需簽署文件遵守一系列要求，包括不能將政治信息帶到體育賽場。他又稱，IOC強調政治與體育分開，若選手違反《奧林匹克憲章》將受處分。IOC今年4月落實東奧沿用《奧林匹克憲章》第50條，禁止運動員在頒獎儀式及比賽場館內進行任何與政治、宗教及種族相關的行徑。

港將稱已簽IOC守則 未聞額外文件

港隊目前在10個大項共取40張入場券，有落實出戰的港將表示，日前已簽署由IOC發出的運動員守則，但稱焦點放在疫情相關條文，沒留意有否關於政治訴求的內容，又稱往屆奧運亦須簽署類似文件。東奧代表團團長貝鈞奇回覆本報查詢，稱需再了解楊德強所指是否IOC守則，但表示至今沒聽聞政府要求港將出發前簽署額外文件。