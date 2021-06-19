比荷連勝提前闖16強 艾歷臣恐無緣再踢意甲

丹麥反負 主帥：下仗碰俄軍為艾歷臣而戰

丹麥隊迎戰比利時隊賽前，向日前對芬蘭隊時心臟驟停昏倒獲救的基斯甸艾歷臣致意，兩軍又在比賽至10分鐘停下來，與在場所有人一起拍掌，祝福艾歷臣早康復。回說比賽，丹麥隊的尤素夫保臣甫開賽兩分鐘便破門。比軍藉下半場復出的奇雲迪布尼於54分鐘助攻杜根夏薩特，之後在70分鐘獲59分鐘才上陣的夏薩特助攻射入，令丹麥隊以1：2反負。

教練賀文特說：「丹麥隊球員數天前差點兒失去一個最好的朋友，艾歷臣一直在我們心裏。為了他，我們下仗定要打敗俄羅斯隊。」

荷蘭隊則憑迪比和杜費斯昨仗上、下半場各建一功，助荷蘭隊淨勝奧地利隊兩球。另外，亦已出線16強的A組意大利隊，有隊長基亞連尼證實因左腳肌肉受傷，無緣在下周日迎戰威爾斯隊。

英收緊隔離限制 4強決賽或移師匈牙利

此外，英國疫情反彈致收緊隔離限制，據報已令歐洲足協考慮放棄在溫布萊球場舉行兩場4強戰和決賽，改在准許坐滿球場的匈牙利首都布達佩斯上演。