德國迎葡軍爭響勝鼓 路維：前線添活力關鍵 C朗般費當攔路虎

4屆世界盃冠軍德國隊，於2018年世盃分組賽包尾出局後再走下坡，近兩季歐洲國家聯賽的成績叫人不忍卒睹，今屆歐國盃首仗碰法國隊，亦在只有1次攻門中框下，因獲重召的中堅曉姆斯擺烏龍負0：1，使明晨惡鬥葡萄牙隊勢背城借一。

力爭交手五連勝 真達籲提防葡軍4煞

路維說：「若前線增加活力，己隊可全取3分。」此役或需墮後防守的中場安利簡恩亦說：「我們是一支令人敬畏的球隊。我們有能力和充滿自信，可以走得更遠。」但德國《圖片報》潑冷水：「如果一些國腳，甚至教練真的認為能打入16強，那就有可能重蹈2018年世盃的覆轍。」

上仗末段傷出的德國隊守將馬菲亞斯真達或較為理智：「我們固然希望連續第5次對葡萄牙隊勝出，但對手除了C朗以外，還有般奴費南迪斯（般費）、迪亞高祖達及貝拿度施華，他們都擁有過人的叩關能力。」德國隊於2006、14年世盃，以及2008和12年歐國盃都與葡軍狹路相逢及勝出，其中在7年前的世盃分組賽，更藉湯馬士梅拿連中三元，協助球隊以4：0大捷。德國隊此役料有哥列斯卡復出，與卻奧斯鎮守中場。

C朗鬥德國食白果 般費：入球對他是易事

對已榮膺歐國盃「入球王」C朗來說，近15年對德國隊悉數上陣卻「食白果」應感蒙羞，但般費說：「每個人都知道入球對C朗來說並非難事。我們每個球員都聽從他的意見，一起努力。」般費續坦言不知道今屆還是去屆的葡軍實力較強，但強調「兩支球隊的目標都是奪標。這支國家隊肯定不會比去屆差」。

另外，C朗等球員今屆賽事曾在記招中移開贊助飲品，歐洲足協昨表明禁止。同日法國隊作客首仗吞葡軍3蛋的匈牙利隊前，翼鋒京士利高文因太太將分娩獲准暫時離隊。