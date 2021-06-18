拉莫斯淚別皇馬 求續約兩年不果 列強勢爭購

2005年由西維爾轉投皇馬的拉莫斯，歷來為球隊在各項賽事上陣671次攻入101球，其間奪得22項錦標，包括5次西甲及4次歐聯冠軍。然而自上季起，拉莫斯屢傳拒與球隊續約，至昨晨終落實分道揚鑣。沙治奧拉莫斯昨晚與皇馬會長皮里斯出席記者會，後者稱對拉莫斯的貢獻感到自豪，感謝對方捍衛皇馬球衣價值，領軍戰至最後一刻。拉莫斯在曾奪得的獎盃襯托下發表講話，一度感觸流淚，稱離隊是「一個美好時代的終結」，向所有球迷致謝，但強調「這並非永別，因為我將回來」。

16年22錦標 會方僅願減薪續1年

被問及離隊原因時，拉莫斯稱從未想過離開班拿貝，並承認球會方案是續約1年及減薪，但自己屬意續約兩年，薪金非離隊原因。他又稱其後決定接受方案，但從未知悉條款具限期，對此感到驚訝，最終無奈離隊。被指貪婪的拉莫斯籲批評者看清事實，又否認與會長皮里斯不和，稱與對方如同父子，並舉例「即使在家中也有意見不一的時候」。談及下一站，拉莫斯稱暫不考慮重返西維爾，又拒絕加盟巴塞隆拿，認為這支宿敵難與皇馬比較。

2015年獲曼聯青睞的拉莫斯，在卡斯拿斯離隊後獲挽留並接任隊長，惟最終黯然離隊。皇馬的塞爾維亞籍名宿米積杜域說：「毫無疑問，他以皇馬歷來最佳中堅的姿態離開。」另一智利籍名宿森莫蘭奴說：「他是球會歷來最成功的隊長，會方從沒意思留住他，他不應這樣離開。」

傳獲PSG曼市雙雄垂青

然而，拉莫斯據報不愁出路，巴黎聖日耳門（PSG）、曼城、曼聯和車路士等均有意斟介，曼城主帥哥迪奧拿早前曾公開稱讚他，勢在轉會市場掀起爭奪戰。

拉莫斯今季傷患頻仍，各項賽事披甲21次入4球，上陣次數是效力皇馬16季以來最少，並落選西班牙隊的歐洲國家盃大軍。曾領「狂牛」奪2008、2012年歐國盃和2010年世界盃的拉莫斯，稱將以表現打動主帥安歷基，冀重返國家隊。

（轉會消息）