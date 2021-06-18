三鐵新星奧斯卡奪東奧入場券 港隊累計40席

在港土生土長的奧斯卡（Oscar Coggins）去年有望以20歲之齡，成為東奧最年輕鐵人，但賽事因疫情延期，奧運積分期隨之延長，他疫下欠缺比賽機會，今年亦於亞洲賽得梗頸四，未能直入東奧。

苦等一年，他昨獲世界三鐵聯盟確認，以洲際排名取得東奧入場券，成為自2008年北京奧運的李致和及麥素寧之後，首名登陸奧運的港將。港隊在10大項累積40個資格，料在高爾夫球、田徑等項目再有進帳。

李慧詩伙隊友在港模擬奧運

而「牛下女車神」李慧詩與李海恩下月出征前，昨續於香港單車館出戰隊內奧運模擬賽。港隊盡遣男女車手及青年隊員，與這兩名奧運港將合演5天賽事。昨日上演的爭先賽由21名港將對碰，李慧詩於200米計時賽踩出10.70秒，但晉級後於首圈不敵男將杜棹熙，其後再連贏李海恩及另一男將梁嘉儒，今再戰餘下賽事。

另外，日本政府早前表示容許國內體育賽事，將入座人數限為1萬人及不超過觀眾席容量一半，首相菅義偉昨表示預期政府會將此準則應用在東奧，組委則未正式公布入場安排。