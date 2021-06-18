3蛋贈瑞士兩連勝 意大利率先闖16強

盧卡迪利起孖 恩莫比尼埋齋

鬥威爾斯爭首名 文帥拒走線

意軍昨先有後衛基亞連尼食詐糊，效力祖雲達斯的他其後因傷退下火線，賽後在佛羅倫斯檢查。意軍在26分鐘憑盧卡迪利建功開紀錄，在52分鐘再於禁區外施射破網，加上恩莫比尼完場前遠射，助意大利隊鎖定國際賽十連勝兼未曾失守。

獲頒全場最佳球員的盧卡迪利，是繼名將卡沙拉基及巴洛迪利後，隊史第3人在歐國盃單場攻入兩球，但他稱狀態不足而缺陣的隊友馬高華拉堤，仍穩佔正選席位：「我期望馬高回歸，他是具有天賦的球員，能為球隊帶來影響。」

主帥文仙尼則提醒麾下切勿鬆懈：「下仗對威爾斯隊的目標仍是一樣，我們不作任何計算，面對挑戰最佳方法就是取勝。」踢足全場的瑞士隊門將恩尼森馬，賽後返國侍產，未知下仗對土耳其隊能否上陣。

同組的威爾斯隊則憑艾朗藍斯及干拿羅拔斯各建一功，以2：0輕取土耳其隊開齋。前鋒加里夫巴利下半場射失12碼，未能打破國際賽入球荒，但交出兩次助攻，5次禁區內創造機會亦是歐國盃31年來最佳數據。