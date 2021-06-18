史達寧當勇續擔大旗

福仔期待對戰麥湯米尼

英格蘭隊在D組首戰憑史達寧一箭定江山，以1：0擊退客軍克羅地亞隊，料這名翼鋒迎戰蘇格蘭隊續任正選，但另一攻擊手菲爾科頓上仗表現較沉寂，修夫基或以查頓辛祖取而代之，而基亞利殊恐再被棄用。英軍後場陣容變化或較大，事關季末足踝受傷的曼聯中堅哈利馬古尼，基本上已康復，有望取代泰朗明斯，與史東斯扼守中路。馬古尼說：「我已復操，可以候命，我期待上陣。」此外，芝維爾很可能任左閘，上仗司職這位置的捷比亞則移回右路；換言之，基爾獲加或退居後備。

相比於國際大賽常客的英軍，23年來首次出席決賽周蘇格蘭隊明顯被看扁，但左閘安德魯羅拔臣拒絕認同：「我們能參賽便應獲得更多尊重，與英軍對陣就是向人們展示蘇格蘭足球力量的好機會。己隊曾在2017年世盃外令對方不好過，我們需重複當晚的表現。」英軍該仗藉箭頭哈利卡尼補時階段建功，使球隊以2：2逼和蘇格蘭隊，避過2018世盃外首敗。事實是英軍前鋒拉舒福特不會小覷蘇軍：「對方在不同層面上都很有效率，所以我們必須寸土必爭，進而踢出我們的足球風格。」「福仔」又期望與蘇軍的曼聯隊友中場麥湯米尼較量：「我倆自小便一起踢波，現能在其中一個國際大賽對陣，這感覺是無與倫比的。」

捷克乘勝追擊格仔軍

蘇格蘭隊首仗以0：2受挫捷克隊，與「格仔軍」克羅地亞隊未有分數，而以較多入球列榜首的捷克隊，明晨若在中立場挫克軍，晉級16強應無難度。克軍的35歲中場老將莫迪歷未知是否受傷或疲倦，昨晨未能與隊友完成全套訓練，後半段只能獨自練習。此外，E組首戰打和西班牙隊的瑞典隊今晚登場，在中立場對斯洛伐克隊；斯洛伐克隊上仗以2：1反勝波蘭隊，暫當「一哥」，但後衛丹尼斯華奴及一名球隊職員昨確診需即時隔離。

今日賽程：瑞典vs.斯洛伐克（晚上21：00） 克羅地亞vs.捷克（明晨00：00） 英格蘭vs.蘇格蘭（明晨03：00） now616/618台直播