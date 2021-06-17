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2021年6月17日星期四
C朗起孖 5紀錄證飲食法則 領葡軍衛冕首擊大勝 贊助商稱尊重移走可樂舉動
法國藉烏龍球挫德國 普巴遭魯迪格咬背成焦點
球迷擬丹比戰拍掌為艾歷臣打氣
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英超新季8．14開鑼 曼城季初連場硬仗 首擊惡鬥熱刺
巴塞皇馬祖雲獲確認下季歐聯資格
足壇快遞：國足闖世盃外第3圈
港足再敗 主帥待續約 巴林征途三連敗 促集訓友賽改善
港劍手7．17出發東奧衝牌
杜蘭特「超級三雙」 率籃網反勝公鹿
體壇快訊：日體操名將白井健三退役
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【明報專訊】（請看附圖）
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