港劍手7．17出發東奧衝牌

江旻憓爭第一牌 張家朗獲新教練谷體能

港隊8名劍手下月17日出發，備戰下月23日揭幕的東奧。男子花劍隊近半年因疫情留守香港，但第二度征奧的張家朗稱：「新教練為我們重新定義了體能訓練，改善了集中力及爆發力，予我們更大信心。」23歲的蔡俊彥雖是奧運初哥，但世界排名第8屬港隊最高，他稱有信心在團體賽首輪衝擊俄羅斯隊：「相比個人賽，我更希望與隊友在團體賽衝牌，近期特訓與過去在世界盃奪牌，亦證明我們的實力。」他們將與張小倫及小將吳諾弘出擊，下月滿36歲的張小倫料成東奧最年長港將。

女子重劍隊教練Tavi亦以獎牌為目標，再次征奧的江旻憓笑稱感受到壓力，但慶幸今屆有隊友佘繕妡、連翊希及朱嘉望分擔。她在2019年中再經歷十字韌帶撕裂，昨興奮表示：「現在我很fit，疫情期間練了很多新招，相信能令對手驚訝。」上屆亞運被中外傳媒稱為最美持旗手的她稱，為專心備戰開幕禮翌日的個人賽，或缺席東奧開幕禮。