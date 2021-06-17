港足再敗 主帥待續約 巴林征途三連敗 促集訓友賽改善

港足於2019年底曾在主場0：0悶和巴林隊，昨仗輪換起用入籍中堅基頓及後衞余煒廉，二人首為港足正選，上半場防守穩健，安永佳更幾乎先開紀錄，攻門僅被門將飛身托出，半場踢成0：0。港足換邊後首10分鐘連失兩球，門將葉鴻輝兩度化解攻門，余煒廉護空門稍慢半步，被薩伊搶先頂入，在49分鐘終被攻破大門，5分鐘後再輸12碼。港足及後換入曾錦濤等3人，今次征戰除兩名後備門將，其餘21人均有上陣。港足之後再失守，補時亦再輸12碼，終負0：4，連同東亞盃決賽周錄得六連敗。麥柏倫最後失球時，更因投訴過激被罰紅牌趕離場。

C組得第4 取亞盃外第3圈資格

同組的伊朗隊以1：0打破伊拉克隊今屆不敗身，以1分優勢反壓對手首名晉級。此外，亞洲盃社交網帳號發布港足戰果時，一度錯誤用上中華台北的梅花旗，一小時後刪文更正用回香港特區區旗。港足歷時一年零9個月，終完成今屆世盃外，以1勝2和5負得5分排C組第4。2023年亞洲盃主辦國中國隊及衞冕的卡塔爾隊，直接躋身決賽周，港足因而直入亞洲盃外圍賽第3圈，賽事預定明年2月舉行。

10人首當大港腳 麥柏倫嘆疫下難操體能

今趟到巴林踢3場世盃外，港足首仗有安永佳頭槌「破蛋」，但餘下兩仗無以為繼。麥柏倫直言，港超節奏跟國際賽差太遠，球員體能難一下子適應，亦歸咎過去一年半嚴守港府防疫措施，備戰時間不足，強調未來需安排更多集訓及友賽，提升球員默契。他任港足主帥兩年零兩個月，有10人首做大港腳，既有入籍兵亦不乏小將。

麥柏倫於本月底約滿，將返回家鄉芬蘭休息，香港足總明午於董事會討論其前程。職球員昨晚登機返港，港足助教兼傑志主帥朱志光聯同7名效力傑志的港將，未來兩天留在巴林訓練，周六才赴泰國出戰亞冠盃。

（港足消息）