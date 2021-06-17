法國藉烏龍球挫德國 普巴遭魯迪格咬背成焦點

普巴在昨仗亦扮演重要角色，唯一入球正是來自其腳面斜傳，隊友盧卡斯靴南迪斯再後上傳中，令曉姆斯於20分鐘踢入今屆第3個烏龍球，戰畢首輪分組賽已追平歷屆紀錄。基利安麥巴比與賓施馬之後各食詐糊。主場的德國隊全場亦僅10射1中，最終以0：1落敗，首次決賽周首戰輸波。

普巴上半場曾就魯迪格疑咬他向球證激動投訴，但未獲理會，賽後與魯迪格互相擁抱：「他有咬到我，我跟球證說了，他作了決定，事件就完了，我也不想他因這事停賽。」在咬人事件前，有示威者乘滑翔傘表達訴求，但失控闖入安聯球場，據報造成兩人受傷，該環保組織事後網上道歉，德國警方已展開調查。

柏華特疑腦震盪未換出捱批

法國隊後衛班捷文柏華特則在一次爭奪時，與德國隊翼衛魯賓高辛斯相撞，賽後稱曾有約10秒感到不清醒，一度令人擔心重演丹麥隊球星基斯甸艾歷臣暈倒一幕。惟今屆歐國盃未引進腦震盪換人名額，他最終踢足全場，法國隊的處理備受爭議。