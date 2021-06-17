C朗起孖 5紀錄證飲食法則 領葡軍衛冕首擊大勝 贊助商稱尊重移走可樂舉動

賽事在匈牙利首都布達佩斯上演，放寬防疫限制下逾6萬觀眾入場，熾熱氣氛屬疫下難得一見。葡萄牙隊佔盡攻勢，惟遲遲未打開紀錄，戰至84分鐘才由閘衛拉菲爾古里路射門省中對手改變方向入網，C朗於1分鐘後射入12碼及補時埋齋，葡軍以3：0大勝匈牙利隊，在衞冕之路響頭炮。

膺全場最佳 歸功全隊表現

C朗當選賽事最佳球員，亦刷新5項紀錄，在歐國盃決賽周超越法國隊名宿柏天尼的9球紀錄，累積11球成為歷來入球王，並成為史上首名連續出戰5屆歐國盃都曾上陣及入球的球員，亦在連續9屆國際大賽（歐國盃及世界盃）都有進帳。昨仗是C朗職業生涯第39場國際大賽，冠絕決賽周歐洲球員，並以36歲零130日，成為歐國盃史上最年長梅開二度的球員。

C朗將入球歸功全隊，又在社交網發文：「一定要戰鬥到底，相信自己能力，從來不會有容易的對手或能夠輕鬆贏下的比賽。歐國盃是個大舞台，只有最佳球員才能參與，每場勝利都必須具備必勝決心與無私態度。我們將全力以赴，為支持我們的葡萄牙人民帶來更多歡樂！」

向來以生活規律見稱的C朗，周二在賽前記者會取走桌上的贊助商品牌汽水，拿着水樽呼籲大家多點喝水。可口可樂昨發表聲明稱，「每個人都有自己的飲用習慣和需要」。多間歐洲傳媒稱，可口可樂（美股：KO）在C朗公開移走汽水後，股價在幾分鐘內由56.1美元下跌至55.2美元，相等於蒸發40億美元（約310億港元）。

下仗鬥德國誓挑戰兩新紀錄

不過，昨日一戰引證C朗的飲食自律，緊接亦至少有兩項成就等待他打破，包括只差一球便追平德國隊名宿高路斯的19球大賽入球紀錄，巧合地葡萄牙隊將於下周日鬥德國隊。C朗在國際賽累積106球，只差3球將追平伊朗隊名宿戴伊的109球，屆時亦要挑戰國際賽入球王寶座。