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2021年6月16日星期三
意軍乘勝追擊瑞士 敵軍將帥熟路 文仙尼憂硬仗續靠恩斯治尼
艾歷臣社交網撰文致謝 為丹麥隊打氣
狂牛悶和瑞典 莫拉達屢失機被噓
「奧地利伊巴」涉種族歧視 歐洲足協展調查
甸恩軒達臣臀傷退隊 三獅補選蘭斯達爾
港超下季擬9‧18開鑼 復辦足總盃
體壇快訊：港籃亞盃外敗陣
阿根廷美洲盃首擊言和 年內未開齋 美斯入罰球破C朗紀錄
東奧終極防疫指引列明罰則 違規選手或永久禁戰 不強制打疫苗
小球陣再奏捷 快艇兩連勝追平爵士
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【明報專訊】（請看附圖）
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意軍乘勝追擊瑞士 敵軍將帥熟路 文仙尼憂硬仗續靠恩斯治尼
艾歷臣社交網撰文致謝 為丹麥隊打氣
狂牛悶和瑞典 莫拉達屢失機被噓
「奧地利伊巴」涉種族歧視 歐洲足協展調查
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