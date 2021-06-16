東奧終極防疫指引列明罰則 違規選手或永久禁戰 不強制打疫苗

月內定入場安排 料限五成入座

IOC昨公布防疫指引最終版本，加入詳細罰則，違規者將面臨警告、罰款、取消資格、臨時或永久被禁止參與奧運。指引亦落實不強制接種疫苗，但強調不論有否接種疫苗，所有人員均需嚴格遵定指引。而IOC亦宣布獲美國輝瑞藥廠及德國BioNTech公司，再捐贈4萬劑​新冠病毒疫苗；據共同社報道，接待重要人物的義工將被納入接種範圍，最遲本月底接種第一針。

至於正在英國的日本首相菅義偉表示，本月內決定東奧會否閉門。日媒預計，隨着國內10個都道府縣的緊急事態宣言本月20日屆滿，東奧或開放五成看台，以1萬人為上限；富士電視台引述日本政府消息稱，東奧不可能不開放予現場觀眾。

印尼羽球雙打名將猝逝 終年36歲

此外，曾奪2008年奧運羽毛球男雙金牌的印尼隊名將馬基斯（Markis Kido），在比賽期間心臟病發，經搶救後不治，終年36歲。馬基斯曾在奧運、世界賽及亞運等多項大賽男雙封王，印尼羽總形容是該國羽壇的巨大損失，並向其家人致哀。