阿根廷美洲盃首擊言和 年內未開齋 美斯入罰球破C朗紀錄

A組大戰上演前，球場草地化作巨型屏幕，播放馬拉當拿的生前片段，再以3D投影技術重現這名傳奇「的波」，其身上的球衣不停轉換至昔日效力的球會，最終停在「潘帕斯雄鷹」的藍白戰衣；現役隊長美斯入場時，亦穿上胸口印有「老馬」照片的球衣。

賽事方面，美斯上半場主射罰球直入，以57次力壓宿敵C朗，成罰球建功最多的現役球員，並續追馬拉當拿的阿根廷籍球員紀錄（62球）。美斯國家隊生涯共入73球，只計正式賽事則累計39球，超越名宿巴迪斯圖達成隊史正賽入球王。而上月染疫的智利隊中場維達爾病癒復出擔正，但下半場宴客，隊友伊度亞度華加斯隨後頭槌破網，助球隊賽和1：1，亦是兩軍繼3周前的世界盃南美洲區外圍賽後，再次各一言和。

賽前儀式悼老馬 巴拉圭A組居首

阿根廷隊今年6月復賽後，錄得三連和，美斯承認球隊未夠冷靜，而首為阿根廷在大賽上陣的阿士東維拉門將達米安馬天尼斯則稱：「我們錯過了6、7個明顯機會，否則是役應贏4：1，甚至5：1。」球隊下仗將於周五早上硬撼輪空未賽的烏拉圭隊。

至於同組的巴拉圭隊開賽10分鐘失守，但乘玻利維亞隊守將完半場前被逐，憑阿甲聖羅倫素前鋒安祖羅美路梅開二度，最終以3：1反勝暫居首。

美洲盃添31職球員染疫

此外，巴西衛生部公布，直至當地時間周日共進行了2927次美洲盃相關的新冠病毒檢測，當中31名職球員及10名賽會人員呈陽性。秘魯隊一名體能教練昨於利馬確診，取消出發巴西，而玻利維亞、委內瑞拉及哥倫比亞隊日前公布多名職球員染疫。

（美洲盃消息）