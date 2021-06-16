狂牛悶和瑞典 莫拉達屢失機被噓

西班牙隊正選起用巴塞隆拿小將柏迪，令他以18歲201日，成為西班牙歷來大賽處子戰的最年輕球員，門將則起用烏尼西蒙，而非迪基亞。「狂牛軍團」前鋒艾華路莫拉達昨仗連番失機，包括在38分鐘單刀面對敵軍門將羅賓奧臣射斜，終雙方踢成0：0各得1分。

西班牙隊全場控球率高達75%，17次射門5次中龍，傳球次數多達852次，反觀瑞典隊傳球僅得103次，但成為近5屆歐國盃決賽周，首隊對西班牙隊能不失球。

獲安歷基拿樸迪力撐

莫拉達上陣66分鐘3次起腳零中門，被調離場時遭球迷報以噓聲，但賽後獲主帥安歷基力撐：「我聽到球迷噓聲，但他被換出時也有掌聲，他是役為球隊做了很多，只是運氣不好。」隊友拿樸迪亦護航：「雖未能入球，但相信他有能力下仗入3球，令所有人閉嘴。」西班牙將於下周日的E組次輪對波蘭隊。

斯洛伐克挫10人波蘭居首

昨晨E組另一仗，波蘭隊門將施捷斯尼於18分鐘被對手射門中柱後「省中」再入網先失手，球隊雖於46分鐘由中場列尼迪扳平，但其拍檔基祖華克於62分鐘兩黃一紅被逐，成今屆首領紅牌的球員，10人應戰下於7分鐘後再失守，終以1：2不敵斯洛伐克隊，後者全取3分排榜首。