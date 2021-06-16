意軍乘勝追擊瑞士 敵軍將帥熟路 文仙尼憂硬仗續靠恩斯治尼

意大利隊在首戰以3：0大勝土耳其隊，若明晨再挫首仗被威爾斯隊逼和1：1的瑞士隊，便可提早晉級。惟首次以教練身分參戰國際大賽的文仙尼，或忌憚57歲敵帥柏高域。後者在2012至14年間執教拉素，曾率領球隊奪得2012/13年球季的意大利盃冠軍，又擁有帶領瑞士隊打入2016年歐國盃和2018年世界盃16強的戰績。

費奧拿籲以揭幕戰為鑑

至於今屆參賽的瑞士球員中，除有效力阿仙奴的中場領軍人物格列沙加外，左翼衛列卡度洛迪古斯及中場費奧拿，已分別效力意甲的拖連奴及阿特蘭大1年和5年半，故此應對意軍打法有一定認識。

29歲的費奧拿說：「對陣威爾斯隊時，我們一度忘記施壓，結果導致失分。己隊下仗不能像土耳其隊般只管縮後，須主動爭取控球權，否則意軍便可談笑用兵。」文仙尼亦不敢掉以輕心：「瑞士隊擁有很多懂得如何比賽的優秀球員。這是一場硬仗。」

華拉堤費奧倫斯缺陣

而令他憂心的事情，還有傷癒的中場馬高華拉堤或只能後備上陣，令對土軍時表現一般的文路爾盧卡迪利續需擔正；正選右閘費奧倫斯因小腿受傷避戰，取而代之的是迪羅倫素或拉菲爾杜萊。

然而，文仙尼對30歲的恩斯治尼充滿信心：「他對我們很重要。能將整支國家隊連繫起來。」這名拿玻里攻擊手則說：「文仙尼已建立一支棒極的強隊。沒有人是必然正選，但每人都願意為隊友付出。」料他將續伙拍上仗傳射居功的恩莫比尼攻堅，費達歷高基艾沙則可能取代杜文尼高貝拉迪任正選。

巴利領威爾斯鬥土軍

同日A組另一仗是威爾斯隊對陣土耳其隊，由於前者上仗在阿塞拜疆首都巴庫比賽，故此在適應當地炎熱天氣角度來說，應比上場在羅馬落敗的土軍為佳。料威爾斯隊續由加里夫巴利領軍，與丹尼爾占士雙翼齊飛，中鋒則是首戰頭槌建功的基化摩亞。

■今日賽程：俄羅斯vs.芬蘭（晚上21：00）、土耳其vs.威爾斯（明晨00：00）、意大利vs.瑞士（明晨03：00）——now616/618台直播

（A組消息）